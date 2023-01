03/01/2023 KL. 11:45

Statsministeren vil frede dødeligt syge danskere fra aktivering

Det skal være slut med, at alvorligt syge danskere sendes i aktivering, mener statsministeren, der vil give reglerne for sygedagpenge et eftersyn. Men ifølge socialrådgiverne peger pilen også mod hende selv.