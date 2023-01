Dommer har fængslet drabssigtet mand for dødelig vold

Af rettens kendelse kan man imidlertid tolke, at dommeren ikke har følt sig overbevist om, at der har været tale om et drab i straffelovens forstand, i og med der er truffet afgørelse om varetægtsfængsling efter samme lovs voldsbestemmelser.

Forskellen på drab og dødsvold ligger i sidste ende i strafudmålingen, hvor sidstnævnte straffes langt mildere. Juridisk set består forskellen i, hvorvidt drabet har været forsætligt eller ej.

For at der juridisk set skal være tale om et drab, skal gerningsmanden have haft en grad af forsæt. Det vil sige, at enten har formålet med hans handling været at dræbe, eller han har indset det som sandsynligt, at handlingen var dræbende.

Er den betingelse ikke opfyldt, men har der alligevel været tale om en forsætlig grov voldshandling, så kan retten vurdere, at der har været tale om vold med døden til følge i stedet.