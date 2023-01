Dommer fængsler drabssigtet mand for dødelig vold

For at der juridisk set skal være tale om et drab, skal gerningsmanden have haft en grad af forsæt. Det vil sige, at enten har formålet med hans handling været at dræbe, eller han har indset det som sandsynligt, at handlingen var dræbende.

Er den betingelse ikke opfyldt, men har der alligevel været tale om en forsætlig grov voldshandling, så kan retten vurdere, at der har været tale om vold med døden til følge i stedet.

Ved et grundlovsforhør skal dommeren dog ikke forholde sig til skyldsspørgsmålet som sådan, men alene til, hvorvidt der er en tilstrækkelig underbygget mistanke.

Og det er der altså, for så vidt angår en mistanke om dødsvold, mener dommeren i Kolding, og den 35-årige mand er derfor blevet fængslet i foreløbig fire uger.