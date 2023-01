Tre løver fra Ukraine er blevet evakueret til Knuthenborg

De kommer til at være i Knuthenborgs tigeranlæg, Tigerskoven, der er Europas største. Løverne får deres eget område i anlægget.

De tre løver kan dermed boltre sig på et areal, der består af mere end 10.000 kvadratmeter fri natur.

Anne Sofie Meilvang har sammen med Knuthenborg Safaripark arbejdet på at få hunløverne ud af Ukraine og til Danmark.

Koordineringen er foregået i en gruppe under European Alliance of Rescue Centres and Sanctuaries (Ears).

Den består af 19 dyreværnsorganisationer, europæiske zoologiske haver og den europæiske dyreparkorganisation Eaza.

Det er første gang, at der permanent bor løver i Knuthenborg Safaripark.

- Ved at huse og passe disse dyr, som bliver ambassadører for deres truede vilde artsfæller, giver det os en fantastisk mulighed for at oplyse vores gæster om dyrenes situation i det vilde, og hvad vi sammen kan gøre for at bevare dem for fremtiden.