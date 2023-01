Det er dronning Margrethe, der har taget beslutningen om at ændre titlerne. Men det har tilsyneladende skabt en konflikt internt i kongefamilien.

Blandt andet sagde prins Joachim, kort efter at det blev offentliggjort i september, at fratagelsen af børnenes titler var blevet fremskyndet af kongehuset, og at han havde fået at vide, at det ville ske, når de fyldte 25 år.

I sin nytårstale lørdag adresserede dronning Margrethe situationen og prins Joachim og prinsesse Maries forhold til resten af kongehuset.

- Jeg omfatter hele min familie med stor kærlighed til alle tider. Vanskeligheder og uenighed kan opstå i enhver familie, også i min, sagde dronningen.

Hun tilføjede, at hele landet har været vidne til vanskelighederne.