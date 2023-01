Politi har svært ved at nå frem til ulykke på mark i Kamstrup

To personer har været i en færdselsulykke med en form for buggy på en mark syd for Kamstrup, der ligger i Roskilde Kommune.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Emil Grønning.

Der er to personer, der er involveret i ulykken, og den ene af personerne beskrives som at være kommet alvorligt til skade.