Mand er i livsfare efter ulykke på mark i Kamstrup

To mænd har været i en færdselsulykke med en form for buggy på en mark syd for Kamstrup, der ligger i Roskilde Kommune.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Emil Grønning.

Der var to mænd involveret i ulykken, og den ene af personerne kom alvorligt til skade.

- Vi har nogle udfordringer. Vi kan ikke komme frem til stedet, fordi det foregår på en mark, sagde vagtchefen tidligt søndag morgen.