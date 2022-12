Dronningen: Forskelle behøver ikke blive til en generationskløft

I sin nytårstale lørdag aften talte dronning Margrethe om generationskløfter. Hun mener, at der nogle gange kan være store forskelle på unge og ældre.

For hver generation er verden ny, lød det fra dronningen i talen. Hun sagde, at der ikke er noget nyt i, at forældre mener, at de unge er forkælede.

- ”Giv tid, jeres tur kommer også engang”- sådan har det vist lydt til alle tider, sagde dronning Margrethe.