Historiker om nytårstale: Vi vil huske den for konflikten

Det bliver da ifølge Michael Bregnsbo også selve konflikten internt i dronningens familie, som formentlig vil gøre, at man i eftertiden vil huske netop nytårstalen fra nytåret 2022/2023.

- Familiekonflikter i kongehuset er ikke noget, som tidligere er blevet nævnt i dronningens nytårstaler, siger Michael Bregnsbo.

Generelt hæfter han sig ved, at dronning Margrethe var meget konkret i sin tale. Ud over konflikten i kongefamilien brugte hun en stor del af talen på at tale om krigen i Ukraine og de flygtninge, der er kommet til Danmark.

- Andre år har talen været centreret om mere filosofiske emner. Hun har tidligere blandt andet opfordret til et opgør med perfekthedskulturen. For et par år siden opfordrede hun også danskerne til at ”gøre noget unyttigt”.