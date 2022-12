Kort efter, at beslutningen blev offentliggjort i september, fortalte prins Joachim til flere medier, at beslutningen om at fratage børnenes titler var blevet fremskyndet af kongehuset.

Ifølge ham fik han oprindeligt at vide, at hans børn ville miste deres titler som prinser og prinsesse, når de fyldte 25 år.

Han fortalte, at han fik at vide fem dage før, at kongehuset meldte beslutningen ud i offentligheden, at det var blevet fremskyndet.

Kongehuset har begrundet beslutningen med, at det skal være med til at fremtidssikre kongehuset og sikre, at prins Joachims børn kan skabe deres egen tilværelse.

Det overrasker ikke historiker Michael Bregnsbo fra Syddansk Universitet, at familiekonflikten blev nævnt i talen.