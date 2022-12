Flere skydevåben og narko sendte mand i arresten

En 44-årig mand må tilbringe nytårsaften og de efterfølgende uger bag tremmer, efter at en dommer i Esbjerg lørdag har besluttet at varetægtsfængsle ham.

Manden sigtes for besiddelse af flere skydevåben, har Syd- og Sønderjyllands Politi oplyst. Desuden sigtes han for salg af narkotika.

Sagen skyldes, at betjente på to adresser i Bramming har fundet en pistol og tre geværer samt ammunition. Desuden mistænkes manden for salg af cirka 700 gram amfetamin, oplyser anklageren.