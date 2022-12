Anklager anker dom om bandefolks statsborgerskab

Fem unge mænd fra en bande i Odense risikerer at miste deres statsborgerskab og at blive udvist, fordi de deltog i et voldeligt overfald, hvor to blev slået og stukket med kniv.

Ganske vist afviste Retten i Odense få dage før jul at følge anklagemyndighedens påstand om frakendelse af de fems danske statsborgerskab, men det sidste ord er ikke sagt.