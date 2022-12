Kontrol med efterretningstjeneste har været svækket i mange måneder

Opbremsningen skyldes, at der er opstået tvivl om, hvad tilsynet må beskæftige sig med i sin rolle som vagthund. Det fremgår af tilsynets redegørelse fra juni i år.

I redegørelsen står, at tilsynet i februar sendte et brev til forsvarsministeren og bad om en afklaring.

Men henvendelsen er endnu ikke blevet besvaret, oplyser tilsynet.

I sommer oplyste Forsvarsministeriet ellers i en mail, at man forventede at sende et svar til tilsynet ”snarest”.

Ministeriet har mellem jul og nytår ikke kunnet besvare Ritzaus spørgsmål om sagen.