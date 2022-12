Sjællændere kan se frem til lavere elregning i 2023

- De ændrede timetariffer er ikke årsagen til, at elpriserne stiger. De giver mulighed for at reducere elregningen, hvis man kan flytte noget af sit forbrug, men hvis man ikke gør noget, vil det ikke ændre på den samlede omkostning, siger Cäthe Juul Bay-Smidt.

De danske elpriser er steget voldsomt i 2023, og Cerius Radius forventer, at de også fremover vil være høje.

- Priserne vil svinge meget fra time til time, så vi opfordrer til, at man holder øje med priserne.

- De varierer hen over døgnet. Det er dyrere mellem 17 og 21, til gengæld er det billigere resten af døgnet, og specielt om natten er det markant billigere, siger Cäthe Juul Bay-Smidt.

Faldet i elafgiften, som udgør en del af det, der betales for strømforbruget, gælder for alle danskere, og altså ikke kun sjællændere. Fra 1. januar til udgangen af juni sættes den ned fra 72,3 øre per kilowatt-time til 0,8 øre.