Flere er omkommet ved drukneulykker i danske havne

- Vi har ikke nogen gode bud på, hvorfor tallene har været stigende. Vi håber selvfølgelig, at det er en tilfældighed, så de falder igen. Men det kan kun fremtiden vise, siger han.

På hjemmesiden med navnet ”Respekt for vand” opfordrer TrygFonden mennesker, der har prøvet at falde i havnen, til at udfylde et spørgeskema og fortælle om, hvordan de faldt i havnen, og hvordan de blev reddet.

- Vi ved med drukneulykker i havne, at de altid sker ved et uheld. For ved de ulykker, der er ved havne, havde man ingen intention om at skulle i vandet, som hvis man bader ved en strand, siger René Højer.

- Man er typisk gået langs havnen, og lige pludselig ligger man i vandet. Det vil sige, at det altså er sket ved et uheld.