Faste læger på plejehjem giver færre indlagte beboere

Tre ud af fire plejehjem har nu tilknyttet en fast læge, som tilser de ældre beboere.

Det sikrer, at sygdomme og skavanker bliver taget i opløbet, så færre beboere indlægges, skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

- De faste plejehjemslæger er med til at forebygge, at beboerne indlægges unødigt, siger formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn og formand for Region Sjælland Heino Knudsen (S).