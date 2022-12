Tiltale: Landbrug nedbrændt for at snyde med forsikring

Reportagerne fra de lokale medier på brandnatten gik på, at der klokken 02.46 blev anmeldt en brand i et ubeboet stuehus i et nedlagt landbrug på Volsted Skolevej.

Både TV2 Nord og Nordjyske rapporterede, at branden blussede op igen, efter at den i første omgang så ud til at være slukket.

- Vi var gået i gang med efterslukningsfasen, men der lå tilsyneladende nogle røggasser og ulmede oppe under kip, som pludselig brød igennem taget, og så fik ilden fat igen, fortalte indsatsleder Klavs Bojsen fra Nordjyllands Beredskab til Nordjyske.

Bojsen fortalte også, hvordan der allerede var godt gang i flammerne, da brandfolkene kom ud på stedet.

- Huset var allerede overtændt, da vi kom herud. Det må have brændt et stykke tid, før naboen opdagede det, lød det dengang fra indsatslederen.