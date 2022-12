Nytåret skydes ind med vådt men usædvanligt varmt vejr

- Der kommer regn ind over Danmark fra sydvest, så når man skal ud for at fyre raketter af, regner det over det meste af landet. Måske holder det tørt mod nordvest, siger Jesper Eriksen.

- Til at starte med vil der være en god frisk vind fra sydvest, men den aftager i dagens løb langt de fleste steder, siger han.

Det milde nytårsvejr er usædvanligt varmt, lyder det fra den vagthavende.

- Det er meget normalt, at vejret skifter mellem varme og kulde om vinteren, men det her vejr ligger til den varme side, når vi lover op til ti grader på årets sidste dage.

- Det er ret varmt, og det er ikke noget, vi ser hvert år, siger Jesper Eriksen.