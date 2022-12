Markant flere coronasmittede beboere på landets plejehjem

Foreningens direktør, Nis Peter Nissen, sagde til Berlingske, at han mente, at Danmark var for sent ude med det fjerde stik.

Coronasmitten er ikke den eneste luftvejsinfektion, der vinder frem.

Seruminstituttet melder også om flere bekræftede tilfælde af influenza og RS-virus.

RS-virus er en luftvejsinfektion, der oftest rammer børn i vintermånederne.

Infektionen forløber ofte som en forkølelse, men kan give feber og lungebetændelse.

Mens andelen af børn med RS-virus er faldet, ses der ifølge seruminstituttet nu en moderat til høj forekomst af smittetilfælde og indlæggelse blandt de ældre aldersgrupper.

Det kommer, samtidig med at antallet af influenzasyge stiger.