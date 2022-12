Det kan dog blive den sidste af slagsen, for hvis det står til den nye SVM-regering skal en helligdag inddrages for at finansiere øgede forsvarsudgifter.

Det kan meget vel blive store bededag, og det vil i så fald gælde fra 2024.

Kristi Himmelfart er den næste helligdag i kalenderen.

Den ligger altid på en torsdag, og i 2023 bliver det den 18. maj.

Dernæst kommer pinsen, som altid falder 50 dage efter påske.

I 2023 ligger 1. pinsedag søndag den 28. maj. Imens ligger 2. pinsedag mandag den 29. maj.

Til gengæld er der i 2023 en hverdagsfridag på grundlovsdag, som de seneste to år er faldet oven i en weekend.

I 2023 falder grundlovsdag den 5. juni på en mandag.