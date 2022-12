Politiet skruer op for fartkontrol med nye fotovogne

Med de nye vogne bliver politiets konkrete arbejde med fartkontrol styrket. For de nye ATK-vogne rummer en række forbedringer, der blandt andet betyder, at det bliver nemmere at fotografere de motorcyklister, der kører for stærkt.

- Vi får dels bedre muligheder for at kunne fotografere de motorcyklister, der kører for stærkt. Samtidig har kameraet fået en højere opløsning, så vi får bedre billeder at arbejde med, siger Thomas Tarpgaard.

- Og så er komforten for vores personale, der skal arbejde i bilerne, også blevet bedre.

Ifølge tal fra Vejdirektoratet mistede 130 personer livet i trafikken i 2021. Af dem var 54 bilister i personbil.

Fra 2016 til 2020 var der mellem 163 og 211 trafikdræbte om året. Det omfatter i gennemsnit 85 dræbte bilister om året.