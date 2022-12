Metroen i København har haft problemer i flere timer

En teknisk fejl på et metrotog har gjort, at metrolinjerne M1 og M2 i København i mindst to timer onsdag eftermiddag har haft problemer ved stationerne ved Nørreport og Kongens Nytorv.

Onsdag aften kort efter klokken 19 kører metrolinjen M1 mellem Vanløse og Nørreport og mellem Christianshavn og Vestamager.

M2 kører mellem Christianshavn og Københavns Lufthavn og mellem Vanløse og Nørreport.