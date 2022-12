- I Danske Regioner har vi en masse ubenyttede arealer som tagene på vores sygehuse og administrationsbygninger, og der vil det give rigtig god mening at sætte solceller op til gavn for den grønne omstilling, men reglerne har betydet, at vi er blevet pålagt afgifter, og det har gjort, at det er for dyrt for os at investere i solceller.

- Det er ærgerligt, når nu vi ellers ambitiøst har arbejdet med den grønne omstilling, at Christiansborg på den måde er med til at spænde ben for os, siger Mads Duedahl.

Danske Regioner vil nu tage kontakt til de danske politikere og den nye klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagard, i et forsøg på at få reglerne ændret.