Et enkelt kig i Danmarks Statistiks tabel over dræbte og tilskadekomne i trafikken viser med al tydelighed, hvilken gruppe trafikanter der er suverænt mest udsat for at komme til skade i trafikken – og det er ikke vanvidsbilister, fastslår trafikforsker og medlem af Færdselssikkerhedskommissionen Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet.