25-årig anholdt i Aarhus - politiet fandt amfetamin og maskinpistoler

Anholdelsen sker, dage efter at to mænd natten til fredag 23. december blev anholdt på adresser vest for Aarhus. De mistænkes for indsmugling af op mod 60 kilo narko til Danmark og blev fredag varetægtsfængslet.

De to mænd nægter sig skyldige.

Anholdelserne er en del af det samme sagskompleks.

I samme sagskompleks ransagede efterforskere i juni 2022 17 adresser i Storkøbenhavn. Her blev der fundet flere former for narko og beslaglagt for op til ti millioner kroner fra de mistænkte.

Dengang blev fem personer anholdt - herunder et ifølge NSK ”kendt ansigt fra det københavnske bandemiljø”.

Den 25-årige bliver fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg onsdag klokken 12. Her bliver han begæret varetægtsfængslet.