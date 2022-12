Når du trækker ud i toilettet, sladrer spildevandet om stigende coronasmitte

Træk og slip med god og sund samvittighed – dine tunge efterladenskaber i toilettet kan være en del af overvågningen af coronasmitten. Og som en affaldsdetektiv kan afføringen afsløre, om coronasmitten stiger, og om der er nye og farlige virusvarianter på spil.

Netop som både coronasmitten og dødeligheden af covid-19 stiger, er spildevandsovervågningen af covid-19 efterhånden den bedste metode til at give overblikket, fordi antallet af personer, som lader sig pcr-teste, er skrumpet voldsomt ind. Det er antallet af renseanlæg, hvor der udtages prøver også, og en ekspert advarer mod at spare yderligere. Ellers risikerer vi at blive overrasket af en ny, farlig variant.