Beredskab har rekordmange udrykninger for at hjælpe dyr

Af sagerne sidste år førte 26.248 henvendelser til udrykning.

Der kan være brug for at rykke ud og hjælpe et dyr, hvis der for eksempel har været en påkørsel.

I sådanne tilfælde kan det være en frivillig skytte, der rykker ud for at aflive et dyr, hvis det vurderes, at det ikke kan reddes.

Tre ud af fire af de 2600 sager, som Dyrenes Beskyttelse har haft med påkørsler frem til december, har været hjortevildt. Resten af sagerne har overvejende været påkørsler af ræve, grævlinger og harer.

Der kan også være brug for udrykning til familiedyr, for eksempel katte, som er blevet efterladt, eller ved vanrøgtssager.

Forklaringen på de flere udrykninger skal blandt andet findes i, at borgerne bedre kan vurdere, om et dyr har brug for hjælp, siger dyreværnschefen.