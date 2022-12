Toldstyrelsen har beslaglagt rekordmeget ulovligt fyrværkeri

Toldstyrelsen har i år beslaglagt rekordmeget ulovligt fyrværkeri, som er blevet sendt til Danmark.

Ikke mindre end 1,7 tons ulovligt fyrværkeri er blevet beslaglagt, efter at det er blevet forsøgt smuglet ind over grænsen til Danmark, meddeler Toldstyrelsen onsdag i en pressemeddelelse.

Opgørelsen er lavet fra 1. januar til 26. december, og den viser, at det især er i pakker fra post- og kurervirksomheder, at tolderne finder for eksempel ulovlige kanonslag, batterier og diverse knaldfyrværkeri.