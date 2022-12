Idrætsanlæg har svært ved at få hjælp til høje energipriser

En række af anlæggene i undersøgelsen svarer, at de har sat serviceniveauet ned. Det kan for eksempel betyde, at man har slukket for saunaen eller begrænset åbningstiden.

Henrik Høy-Caspersen mener, at det er politikerne på Christiansborg, som skal hjælpe de anlæg, som er hårdt pressede.

- Jeg tror bare, at man skal erkende, at nu koster det altså noget andet at drive idrætsanlæg og udbyde den for folkesundhed til befolkningen, siger Henrik Høy-Caspersen.

HI lavede en lignende rundspørge i august, hvor ni ud af 91 anlæg var bekymrede for, at de var lukningstruede. I den nye rundspørge er det nede på 10 ud af 145 anlæg.

Men fordi der er flere respondenter, frygter Henrik Høy-Caspersen, at der reelt ikke er sket en positiv udvikling.