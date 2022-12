Drabssigtet hævder gevær gik af mod rocker ved ulykke

En mand er blevet varetægtsfængslet frem til 18. januar. Han mistænkes for at have dræbt en 34-årig rocker med et haglgevær juledag ved Mogenstrup nær Næstved.

Det skriver Ekstra Bladet, der tirsdag har været til stede i Retten i Næstved.

Her erkendte den sigtede mand ifølge avisen at have medbragt et haglgevær til et møde med rockeren. Men han afviste drab og forklarede, at geværet var gået af ved en ulykke.