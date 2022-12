Antallet af børn med forældre på kontanthjælp er halveret på fem år

Antallet af børn med forældre på kontanthjælp var i sommeren 2022 det hidtil laveste i dette årtusind.

Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Ifølge chefanalytiker Emilie Agner Damm, som har lavet analysen, er det en ren succeshistorie.

- Man kan se, at det trækker spor helt ind i voksenlivet, når man har haft en barndom med trange kår. Man kan se, at det er sværere at få en uddannelse, og det er sværere at være i beskæftigelse som voksen, siger hun.