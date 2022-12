Organisation opfordrer til femte stik efter smitte på plejehjem

I midten af november var der bekræftet smitte på cirka 30 plejehjem. I uge 50 var der smitte blandt beboerne på 132 plejehjem.

Ifølge Berlingske fik borgere over 65 år allerede tilbudt femte stik i Sverige i september. Svenskere over 65 år ved også allerede, at det er planen, at de skal have to stik mere næste år.

Sundhedsstyrelsen mener ikke, at der er behov for et femte stik foreløbigt. Det skriver styrelsen i en mail til Berlingske.

Styrelsen understreger i mailen, at den løbende holder øje med udviklingen i smitten, og om der er behov for flere boosterstik. Det ser den ikke nogle indikationer på, at der er i øjeblikket.

Det begrunder den med, at der er høj tilslutning til vaccinationsprogrammet i Danmark, og at alle de vaccinerede i efteråret har fået en variantopdateret vaccine, skriver Berlingske.