85-årig fodgænger har mistet livet ved påkørsel i Birkerød

- Vi forventer at være på stedet nogle timer endnu.

Ravsnæsvej blev spærret efter ulykken. Det er almindelig praksis, at politiet afspærrer stedet, hvor der er sket en trafikulykke for derefter typisk at tilkalde en bilinspektør.

Bilinspektøren skal indsamle dokumentation, som kan fastlægge forskellige omstændigheder ved ulykken.

Det kan eksempelvis ske ved opmåling af bilens bremselængde, som kan bruges til at fastslå, hvilken hastighed bilen kørte med ved ulykken.

Tidligere på aftenen bekræftede politiet over for B.T., at der havde været et alvorligt uheld i den nordsjællandske by. I den forbindelse fremgik det, at anmeldelsen om påkørslen blev modtaget klokken 17.24.