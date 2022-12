Politiet har anholdt syv mistænkte i sag om rockerdrab

Hvad motivet til drabet menes at være, er også uvist.

Den ene af de to mænd, der fortsat er i politiets varetægt, vil blive fremstillet mandag aften i grundlovsforhør ved retten i Næstved.

Og tirsdag forventes den mand, der er mistænkt for at stå bag selve drabet, at blive stillet for en dommer i grundlovsforhør. Her vil den mødende anklager begære dørene lukket.

Hvis dommeren efterkommer ønsket, vil offentligheden kunne få indsigt i selve sigtelsen, men ikke få lov at høre den anholdtes forklaring eller få indblik i de mulige beviser eller indicier, som måtte blive fremlagt af anklageren under grundlovsforhøret.

Den dræbte blev fundet død søndag aften i Mogenstrup, og siden har politiet forsøgt at få overblik over, hvad der er gået forud for drabet.