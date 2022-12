Lægevagt i Syddanmark beder folk vente med at ringe

Det gjorde Region Syddanmark opmærksom på den 19. december, hvor borgere samtidig blev opfordret til eksempelvis at få fornyet recepter inden ferien, hvis de var ved at udløbe.

Det skulle sikre, at lægevagten ikke blev kimet ned om det emne i juledagene.

- Det tager nemlig tid fra de patienter, der har brug for akut hjælp, skrev regionen på Facebook.

Meldingen fra regionen kommer, dagen efter at en anden af landets fem regioner - Region Hovedstaden - har haft timelang ventetid til akuttelefonen.

Søndag, der også var juledag, var der i en periode cirka to timers ventetid, ligesom nogle opkald blev afsluttet med besked om, at der ikke kunne vente flere i telefonkø.

Her lød forklaringen, at der generelt mangler sygeplejersker i sundhedsvæsenet og dermed også til at besvare opkaldene, og at det var svært at bemande julevagter.