Julen giver travlhed i rådgivning om alkoholproblemer

For nogle er det en følelse af ensomhed, som kan gøre, at de tyr mere til alkoholen. For andre kan det være grundet et pres for, at alt skal være perfekt i juletiden.

I løbet af december regner Alkolinjen med at få omkring 500 opkald og samtaler via chats.

Antallet af henvendelser til rådgivningstilbuddet har været stigende over de seneste år. I 2019 var der 171 samtaler og chats på landsplan. I december 2020 var der 255 samtaler, og i 2021 var det steget til 467 samtaler.

Omkring halvdelen af borgerne ringer ifølge Alkolinjen uden for rådgivningens åbningstid.

- Man kan lægge en besked på telefonsvareren, hvis der er optaget, og så vil man blive ringet op. Det kan man også gøre uden for åbningstiden, og så vil man blive ringet op dagen efter, siger Bjarne Stenger Elholm.