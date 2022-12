Arbejdsjul og gode naboer har holdt indbrudstyvene væk

Desuden tyder noget på, at det er blevet sværere at være indbrudstyv.

- Det er svært at gisne om årsagen til faldet af indbrud. Men vi tror, at folk er bedre til at sikre sig selv. Der har været kampagner over flere år, og mange er blevet gode til at hjælpe hinanden.

- Det gælder for eksempel naboer, hvor man holder øje i boligkvartererne og reagerer på noget mistænkeligt. Og så har politiet også fokus på det, siger han.

Indbrudstallene er baseret på det formodede tidspunkt for gerningen. Derfor vil eksempelvis en anmeldelse til politiet 27. december af et indbrud begået 25. december senere blive føjet til de 78.

I år er der fra klokken 00.01 den 19. december frem til klokken 23.59 den 25. december registreret 314 indbrud landet over, viser Rigspolitiets opgørelse.

Sidste år var tallet nået op på 361, mens det i 2019 lå helt oppe på 704.