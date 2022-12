Der er ingen oplysninger om, hvordan han mistede livet.

Manden blev fundet død søndag aften på en adresse i den lille, sydsjællandske by. Siden har politiet arbejdet med at få overblik over, hvad der er gået forud for drabet.

- I nattens løb har vi anholdt tre personer med relation til rockermiljøet fra lokalområdet, udtaler politiinspektør Kim Kliver i pressemeddelelsen.

- Vi har desuden ransaget flere adresser, og vi fortsætter med omfattende efterforskning og afhøringer, siger han videre.