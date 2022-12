Mistænkt for drab på 34-årig mand er anholdt uden postyr

Dermed er den mistænkte mand blevet anholdt, umiddelbart efter at politiet meddelte, at efterforskere følte sig så sikre på, hvem der stod bag drabet, at vedkommende blev opfordret til at opgive forsøget på at gemme sig fra politiet.

- Vi har en endog meget kraftig formodning om, hvem gerningsmanden er, lød det fra politiinspektør ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi Kim Kliver i en pressemeddelelse et kvarter tidligere.

- Og derfor opfordrer vi ham til inden for ganske få timer at melde sig selv, så han kan afgive sin forklaring. Vi ved, at han er klar over, at vi leder efter ham, udtalte Kim Kliver videre.