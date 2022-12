Politiet var kort efter midnat rykket ud i området omkring Frimestervej til ”et mistænkeligt forhold”. Anmeldelsen kom klokken 00.25.

- Vi får en anmeldelse fra en person, der har set et muligt skydevåben. Derfor kører vi til stedet. Her træffer betjentene en persongruppe, der har en adfærd, som gør, at man vælger at affyre varselsskuddene, siger Michael Andersen.

De ni personer, som blev anholdt, er mellem 15 og 24 år. Ingen af dem vil blive stillet for en dommer ved et grundlovsforhør i løbet af mandagen, men efterforskningen fortsætter.