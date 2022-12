Tæt trafik i vente på julens store hjemrejsedag

Det er ifølge Vejdirektoratet især motorvejsnettet E45 og E20, der kan vente den største belastning i retningen fra Jylland over Fyn til Sjælland.

- Hvis man vil undgå at holde i kø, anbefaler vi, at man kører uden for tidsrummet 11 til 15, siger Karin Kildetoft.

Det er en god idé at tjekke trafikinfo.dk eller lytte til P4’s trafikmeldinger, inden man begiver sig afsted, lyder rådet.

Vejrmæssigt bliver det en blæsende dag, og det kan ikke udelukkes, at det vil få betydning for trafikken, siger vagthavende meteorolog Anna Christiansson, Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).