Selv juleaften skruede danskerne ned for elforbruget

- Det er faktisk ret meget, når man tænker på, at flere har anskaffet sig varmepumper og elbiler, siger han.

Ser man på strømforbruget isoleret set for juleaften, hører det med til billedet, at udetemperaturen juleaftensdag gennemsnitligt var højere end sidste år.

Når der er lavere temperaturer, bruges der mere el til opvarmning.

At juleaften i år faldt på en lørdag frem for en hverdag har ifølge Jesper Kronborg Jensen næppe haft den helt store betydning for, at elforbruget faldt.

24. december er nemlig en dag, hvor industrien som hovedregel holder lukket, uanset om det er en hverdag eller en weekend.

Energinet understreger dog, at opgørelsen for forbruget 24. december er en foreløbig opgørelse.