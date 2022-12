Markant flere studerende får særlig støtte på studiet

- Det er et udtryk for, at man i højere grad er blevet enige om, at uddannelse er for alle og ikke for en bestemt gruppe af mennesker, siger næstformand William Korte til DR.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af studerende på videregående uddannelser er steget generelt over knap et årti. I 2011 var der næsten 54.000 studerende på videregående uddannelser, mens det i 2019 var over 66.000.

Oversigten fra Danmarks Statistik dækker over studerende i alderen 25-45 år.