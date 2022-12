Hvis nogen har set noget eller i øvrigt har viden om sagen, opfordrer hun dem til at ringe til 114.

Om de to ofre har politiet natten til søndag oplyst, at de pårørende er blevet underrettet.

Motivet har man ikke umiddelbart kunnet lægge fast, sagde efterforskningsleder Anders Lykkegaard tidligere søndag morgen.

- Vi ved bare, at de er blevet overfaldet af mere end én gerningsmand, som er stukket af derfra - muligvis i en bil, sagde Lykkegaard.

Det var kort før klokken 22.00 juleaften, at politiet først oplyste, at et knivstikkeri havde fundet sted.