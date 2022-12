De pårørende er blevet informeret. Endnu kendes motivet ikke.

- Vi ved bare, at de er blevet overfaldet af mere end én gerningsmand, som er stukket af derfra - muligvis i en bil, siger Lykkegaard.

Det var kort før klokken 22.00 juleaften, at politiet først oplyste, at et knivstikkeri havde fundet sted.

- Vi er til stede på Dortheavej efter anmeldelse om knivstikkeri. To unge mænd stukket. Deres tilstand er ukendt, skrev politiet på Twitter.

I den forbindelse oplyste politiet, at der var spærret for trafik på Tomsgårdsvej mellem Birkedommervej og Rentemestervej.