Bilist ramte fodgængere ved Tivoli: Ikke bevidst

En bil ramte fredag aften to fodgængere ved Tivoli i København.

Lørdag morgen er Københavns Politi stadig i gang med at undersøge omstændighederne vedrørende uheldet. Men det oplyser dog, at intet tyder på, at påkørslen var bevidst.

- På nuværende tidspunkt er der intet, der tyder på, at det var tale om forsætlig påkørsel, skriver politiet på Twitter.