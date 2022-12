Ny rapport: Retssikkerheden er dårligere i mindre kommuner

Det kan nemlig hænge sammen med, at de blandt andet kører en mere professionel sagsbehandling og har større afdelinger inden for de forskellige specialområder.

Til gengæld kan det være, at sagsbehandlere i de mindste kommuner skal varetage mange flere forskellige opgaver og er presset rent ressourcemæssigt.

Spørger man Birgitte Arent Eiriksson, er det først og fremmest kommunerne, som bør handle.

Hun mener, at kommunerne bør måle deres retssikkerhed på flere parametre. Ud over omgørelsesprocenten bør det for eksempel også være sagsbehandlingstiderne.

- Tidligere har vi i analyser set eksempler på borgere, som venter i årevis på afgørelser, som har en indgribende betydning for deres livsmuligheder både nu og i fremtiden.

- Det kan for eksempel være sager, som har at gøre med deres forsørgelsesgrundlag eller mulighed for at få hjælp til sygdom - både varigt og midlertidigt. Og det er et retssikkerhedsmæssigt problem, hvis ikke de sager behandles hurtigt nok, siger hun.