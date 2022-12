Yngre mand alvorligt skadet i ulykke med kanonslag

En mand sidst i tyverne kom torsdag aften alvorligt til skade i en ulykke med et kanonslag i Hernings opland.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Manden var fulgtes med nogle kammerater ud for at skyde et stort kanonslag af. Kanonslaget blev tabt på jorden, og der faldt noget krudt ud.