23/12/2022 KL. 14:00

Vollsmose-præst må ikke kime ind til jul: »Det er en forkert tilgang til mødet med de muslimske naboer«

En speget sag splitter Vollsmose Kirke op til jul. Den relativt nyansatte præst vil gerne kime ind til jul og andre kristne højtider, men har for nyligt fået nej af sit eget menighedsråd. Nu reagerer han og afviser at kende til en »aftale« med muslimerne i området om at holde igen. Sagen handler i stedet om misforståede hensyn, mener han.