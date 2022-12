Gruppe aflurede koder på biblioteker og har nu fået lange straffe

Desuden er fire andre dømt i ankesagen. I alt er der i ankesagen idømt 32 års fængsel. Tre andre blev også dømt i byretten, men deres domme blev ikke anket.

Samlet set er der ifølge anklagemyndigheden blevet svindlet - eller forsøgt svindlet - for 47 millioner kroner. Det er gået ud over 174 borgere landet over.

Mændene installerede såkaldte keyloggere på computere på omkring 30 biblioteker over hele landet. Det gjorde det muligt at aflure biblioteksgæsters brugernavne og koder til NemID.

Det gjorde gruppen i stand til at følge med i, hvornår koderne var opbrugt, og NemID ville sende nye nøglekort.